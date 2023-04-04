Украинский дипломат: Теперь ядерный кулак РФ скован 1 4.04.2023, 15:47

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Александр Хара

Как Финляндия в НАТО меняет ситуацию в регионе.

Сегодня Финляндия официально вступила в НАТО. Теперь в состав Альянса входит 31 страна. Как это меняет расклад сил в регионе? Об этом сайт Chаrter97.org поговорил с украинским дипломатом, политологом, экспертом фонда «Майдан иностранных дел» Александром Харой.

— Вступление Финляндии в НАТО является стратегическим поражением России, которое они осознают, но с другой стороны — бессильны что-то предпринять.

Тут есть несколько важных моментов. Начнем с немного философского вопроса: причиной вступления Финляндии в НАТО, отказ от длительной политики нейтральности и «финляндизации», когда СССР, а затем Россия имели влияние на внутреннюю политику страны, стала не агрессия РФ против Украины и возможная агрессия против Финляндии, а требование Кремля, чтобы был остановлен процесс расширения НАТО. В стратегии финнов возможность быстро стать членами НАТО была чрезвычайно важна.

Второй момент — вступление Финляндии в НАТО дает Альянсу больше возможностей по защите балтийских государств. Фактически Балтийское море становится внутренним морем НАТО. Там есть небольшой анклав в Калининграде, который угрожает Европе ядерным оружием, а также есть Петербург. Однако логистика в случае войны и помощь, которую страны НАТО могут предоставить через территорию Швеции и Финляндии, а также военный потенциал Хельсинки, просто огромный. Балтийские страны, наверное, после финнов были самыми радостными, когда узнали о вступлении Финляндии в НАТО.

Следующий момент — Финляндия не только имеет 1340 километров границы с РФ, но и граничит с Кольским полуостровом, где сконцентрирован российский ядерный кулак. Теперь у НАТО есть большие возможности мониторить ситуацию, а также в случае конфликта нанести удар, который нейтрализует угрозу и Европе, и еще больше — США, так как там находятся подводные лодки с межконтинентальными ядерными боеголовками.

Поэтому вступление Финляндии в НАТО — однозначный проигрыш Путина. Конечно, я надеюсь, что гвоздь в гроб РФ будет забит Украиной, когда она станет членом Альянса, а Черное море — внутренним водоемом НАТО. Тогда у России не будет возможности угрожать и расширяться и на Западе, и на Юге. И тогда россиянам, как говорил профессор Преображенский, придется заниматься «своими задачами и расчисткой сарая». Именно тогда у россиян появятся какие-то перспективы улучшения своей страны, чтобы она не убивала чужих, а давала возможность своим гражданам жить как нормальным людям.

— Чем может ответить РФ на решение Хельсинки вступить в Альянс?

— Ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО России нечем. Сейчас она воюет с Украиной, потеряла наиболее боеспособную технику и людей. Российская пропаганда постоянно рассказывает, что они «выступают против расширения НАТО». Но мы видим, что это не так. Россия не напала на Финляндию. Второй момент, многие вооружения и системы ПВО, находящиеся на финляндской границе, россияне перетянули в Украину. Если бы работала «теория агрессивного НАТО», то РФ должна была усилиться на этих направлениях. Тем более, что вооруженные силы Финляндии, несмотря на то, что они составляют 23 тысячи человек, в случае войны могут увеличиться до 216 тысяч, у них есть сто танков Leopard-2, еще в резерве сотня Leopard-1, в ближайшее время Хельсинки получат шестьдесят F-35, наиболее современных боевых самолетов, не говоря уже о чуть менее трехсот РСЗО. Финляндия — страна, об которую Россия могла бы поломать зубы, даже если бы она не была в НАТО. А сейчас их боевой потенциал только увеличится.

Поэтому это прекрасная новость для всего свободного мира. И, несмотря на то, что русские этого не осознают, сделан шаг в сторону того, чтобы они попробовали сделать свою страну нормальной.

— Перед войной Путин требовал, чтобы НАТО вернулось на границы 1997 года, одним из объяснений начала войны в Украине было то, что «из Харькова ракеты Альянса за десять минут долетят до Москвы. В результате действий Кремля НАТО лишь расширилось, а «подлет» ракет из Финляндии до Санкт-Петербурга составит считанные секунды. Как российские пропагандисты будут объяснять этот провал своим гражданам?

— Есть выражение, «что божья роса». Думаю, они что-то придумают. Но первое и самое важное — НАТО никогда не угрожало России. Этот Альянс был создан для того, чтобы помочь европейским государствам после Второй мировой войны противостоять экспансионистским планам Кремля. Никогда цель не менялась: противостояние было, готовность нажать на ядерную кнопку была и у НАТО, и у СССР. Агрессивная сущность, о которой нам рассказывали в советских школах, институтах, естественно, абсолютная пропаганда. Мы видим, что время это показало.

Что касается «подлетного времени», мы видим заявление фюрера «русского мира» о том, что он разместит на территории младшего фюрера ядерное оружие. Это решение мотивировалось двумя моментами. Первый — предоставление Украине Британией снарядов с расщепленным ураном. Слово «уран» в этом словосочетании есть, оно обозначает ядерный материал, но это не является ядерным оружием, ни тактическим, никаким. Естественно, что это была «лекция для колхозников», вот для «колхозников» это и было оправдание.

Второй момент, США даже после размещения ядерного оружия в Беларуси не планируют размещения в Европе нового оружия — ядерного, неядерного. В этом нет никакой необходимости. Оружия, которое находится в Европе, достаточно для сдерживания РФ, а в случае войны — чтобы победить ее или уничтожить, если это будет максимальный уровень конфронтации.

Поэтому решение РФ не работает, это чистой воды пропаганда и, возможно, в умах Путина, Нарышкина и Патрушева есть рептилоиды, которые подсказывают, что «Америка собирается все это делать», однако с точки зрения документов, принятых в НАТО и США, нет никаких изменений.

Когда Путин говорил о размещении ядерного оружия на территории Беларуси, то он упомянул, что «американцы делают тоже самое, так как на территории пяти европейских государств есть ядерное оружие США, которое в случае конфликта с РФ будет против нее применено.

Это тоже притянутая за уши вещь, ведь ядерное оружие США в Европе еще было во времена Хрущева. Не изменилось количество стран, на территории которых было размещено ядерное оружие. Тут важный момент: немцы не имеют права применять это ядерное оружие, пока не будет задействована 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Тогда уже немецкие пилоты на бомбардировщиках будут выполнять соответствующие задачи.

Поэтому мы понимаем, что со стороны РФ идет шантаж и тут есть политическая составляющая — увеличение контроля над Беларусью и Лукашенко. Я бы сказал, что размещение российского ядерного оружия на белорусской территории — это идиотизм Лукашенко. Мне не нравится термин «враг народа», но в данном случае он настоящий враг народа. Ведь он фактически отказался от безъядерного статуса, помня и о Хиросиме и Нагасаки, и о Чернобыле — нашей совместной с Беларусью боли. Он делает все, чтобы Беларусь была мишенью в случае конфликта.

Хочу напомнить, что во время «холодной войны», учитывая то, что в Украине был размещен второй или третий ядерный потенциал, в американских планах на случай войны с СССР первый удар должен был быть нанесен по Киеву и Минску, чтобы устрашить Москву и закончить ядерную войну. Можете себе представить, что младший фюрер делает весь белорусский народ мишенью, если фюрер «русского мира» решит идти на конфликт. А он постоянно это делает. Буквально вчера была новость, что создаются специальные подразделения подводных лодок, которые будут носителями «Посейдонов».

Путин постоянно угрожает европейцам и американцам ядерным оружием. Естественно, не зря «китайский друг» Путина заявлял, что недопустимо применять ядерное оружие. Об это говорили индусы, президент Байден и европейские лидеры.

Поэтому в «армагедонном сценарии», если Путин понимает, что не может удержаться у власти или решает кого-то попугать, решает применить ядерное оружие против Украины или балтийских государств, это запускает лестницу эскалации и первыми пострадают не русские, а белорусы. Потому что есть мышление «холодной войны» — если все идет по лестнице эскалации, то чтобы не доводить до уничтожения всего мира, нужно нанести болезненный удар, послание, остановить сумасшедшего человека, который применил ядерное оружие.

Поэтому мы начали с позитива, что вступление Финляндии — это шаг к тому, чтобы Россия стала нормальной страной, однако сейчас мы видим угрозу белорусскому народу. Вы прекрасно знаете, что не передача Украине снарядов стала причиной размещения оружия. Ведь незаконный референдум, когда из Конституции Беларуси изъяли упоминание о безъядерном статусе, произошел еще в феврале прошлого года. Как бы Путин не пытался это подать, подобную пропаганду могут воспринимать только люди, у которых память как у золотой рыбки. Не обязательно разбираться во внешней политике, чтобы понимать, что такие вещи, как изменение Конституции, изъятие такого важного пункта, происходят не просто так. Поэтому решение о размещении ядерного оружия было принято задолго до референдума.

На самом деле, хуже только Лукашенко. Ведь это еще большее влияние на Лукашенко российских военных и спецслужб. Это большущая глупость, которую он сделал не только для своей власти (нас это меньше всего интересует), но и для белорусов. Иначе как предательство белорусского народа это не назовешь.

— После начала войны начались дискуссии о том, что могут быть и другие региональные военные союзы. К примеру — Великобритания, Польша и Украина. Будущее Беларуси и Украины — в НАТО или могут быть другие конфигурации?

— Я являюсь сторонником формулы мирной, свободной и неразделенной Европы. Она предполагает то, что и Беларусь, и Украина, и Молдова, и Грузия станут членами НАТО. Опять же, страх Путина не в том, что есть «агрессивное НАТО», которое «разбомбит РФ и заберет нефть и газ», которые за копейки им продавали, а затем деньги хранили на Западе. Самый большой страх России — невозможность захвата других территорий, расширения влияния. Поэтому для таких народов, которые находятся между мощными европейскими государствами, способными защитить себя непосредственно или в Альянсе, а также между РФ, которая является наследницей империи, СССР, не мыслит себя иначе без расширения территорий, НАТО является единственным возможным выбором.

Кроме того, есть отрицание белорусского и украинского народов, ведь мы для россиян не существуем, Однозначно, чтобы белорусам, украинцам, молдаванам и грузинам выжить, мы должны быть защищены от геноцидальных намерений РФ. То, что они есть, думаю, за время войны стало очевидным. Путин об это говорил открыто и не один раз. Русская православная церковь как подразделение ФСБ постоянно об этом говорит, что «нет такого государства Украина», что «есть джихад», что «те, кто идут на войну и убивают украинцев — попадут в православный московский рай».

Естественно, все идеологически заточено, чтобы уничтожить и Украину, и Беларусь. Нет какой-то другой конфигурации, чтобы защитить себя, кроме как быть частью НАТО. С британцами, балтийцами, еще какими-то государствами, ВКЛ возрождать в плане сотрудничества — это нужно. Британия однозначно показала, что для них Черное море является приоритетом. Но это не может быть вместо НАТО и быть гарантией ненападения. Хоть Британия является ядерным государством, но ядерный потенциал не сравним с Россией, которая является самой крупной ядерной державой по количеству тактического оружия, по количеству стратегического — паритет с США.

Поэтому у нас нет других вариантов, как с военной, политической и экономической точки зрения быть частью Запада. Но пока мы не являемся такими, естественно, сотрудничество с Британией, странами Балтии, Польшей, Румынией, должны развиваться. Тут, кстати, та же самая Финляндия приходит на ум, ведь готовясь к конфликту, не будучи членами НАТО, они искали вот такие партнерства, чтобы себя защитить.

Естественно, я надеюсь, что белорусский народ будет освобожден от незаконного недофюрера и примет правильное решение, что хочет жить свободно и в стране, где есть верховенство права, а не право силы, пропаганда и верховенство ФСБ и КГБ.

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