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ВСУ захватили российский военный вездеход «Витязь»

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  • 4.04.2023, 15:53
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ВСУ захватили российский военный вездеход «Витязь»

Сейчас это первая известная машина этого типа, захваченная уцелевшей.

На одном из направлений военные Вооруженных сил Украины сняли на видео захваченный бронированный гусеничный вездеход ДТ-10. Скорее всего, он оказался сломан, ведь застрял в украинских черноземах. Хотя машина была сделана именно для преодоления бездорожья, сообщает «24 канал».

Российский гусеничный вездеход ДТ-10 «Витязь» был создан специально для арктических условий. Сейчас это первая известная машина этого типа, захваченная уцелевшей в ходе русско-украинской войны.

Неизвестно, где именно была захвачена машина, однако есть информация, что такая техника была на вооружении у 200 мотострелковой бригады армии РФ, которая сейчас ведет бои вблизи Авдеевки.

В последний раз подобная техника попадала в руки Сил обороны в марте прошлого года. Тогда во время одного из рейдов в Харьковской области был уничтожен один из гусеничных вездеходов.

ДТ-10 «Витязь»

ДТ-10 – это двухзвенный вездеход на гусеничном ходу, выпускаемый российским Ишимбайским заводом транспортного машиностроения.

Он был разработан в Советском Союзе специально для работы в сложных условиях. Одна из основных задач машины – перевозка тяжелых грузов в экстремальных погодных условиях в сложной местности – в болотах, песках или снегу.

Компоновка двухзвенных транспортеров семейства «Витязь» выполнена по прицепной схеме соединения двух сварных герметичных корпусов. В первом звене оборудована автономными системами обогрева и вентиляции кабина экипажа на 4-7 человек, моторно-трансмиссионное отделение и кузов с тентом. Второе звено может быть выполнено в виде кузова или для монтажа оборудования.

ДТ-30 весом 21 тонну и может транспортировать до 10 тонн груза. Он оснащен танковым дизельным двигателем В-46, взаимозаменяемым с танками Т-72А и спецмашинами на его шасси, которые распространены в постсоветских армиях.

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