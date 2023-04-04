Александр Хара о размещении ядерного оружия в Беларуси: Это идиотизм Лукашенко 4.04.2023, 16:04

3,688

Белорусский диктатор — настоящий враг народа.

Украинский дипломат, политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара прокомментировал для сайта Charter97.org размещение российского ядерного оружия в Беларуси:

— Мы видим заявление фюрера «русского мира» о том, что он разместит на территории младшего фюрера ядерное оружие. Это решение мотивировалось двумя моментами. Первый — предоставление Украине Британией снарядов с расщепленным ураном. Слово «уран» в этом словосочетании есть, оно обозначает ядерный материал, но это не является ядерным оружием, ни тактическим, никаким. Естественно, что это была «лекция для колхозников», вот для «колхозников» это и было оправдание.

Второй момент, США даже после размещения ядерного оружия в Беларуси не планируют размещения в Европе нового оружия — ядерного, неядерного. В этом нет никакой необходимости. Оружия, которое находится в Европе, достаточно для сдерживания РФ, а в случае войны — чтобы победить ее или уничтожить, если это будет максимальный уровень конфронтации.

Поэтому решение РФ не работает, это чистой воды пропаганда и, возможно, в умах Путина, Нарышкина и Патрушева есть рептилоиды, которые подсказывают, что «Америка собирается все это делать», однако с точки зрения документов, принятых в НАТО и США, нет никаких изменений.

Когда Путин говорил о размещении ядерного оружия на территории Беларуси, то он упомянул, что «американцы делают тоже самое, так как на территории пяти европейских государств есть ядерное оружие США, которое в случае конфликта с РФ будет против нее применено.

Это тоже притянутая за уши вещь, ведь ядерное оружие США в Европе еще было во времена Хрущева. Не изменилось количество стран, на территории которых было размещено ядерное оружие. Тут важный момент: немцы не имеют права применять это ядерное оружие, пока не будет задействована 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Тогда уже немецкие пилоты на бомбардировщиках будут выполнять соответствующие задачи.

Поэтому мы понимаем, что со стороны РФ идет шантаж и тут есть политическая составляющая — увеличение контроля над Беларусью и Лукашенко. Я бы сказал, что размещение российского ядерного оружия на белорусской территории — это идиотизм Лукашенко. Мне не нравится термин «враг народа», но в данном случае он настоящий враг народа. Ведь Лукашенко фактически отказался от безъядерного статуса, помня и о Хиросиме и Нагасаки, и о Чернобыле — нашей совместной с Беларусью боли. Он делает все, чтобы Беларусь была мишенью в случае конфликта.

Хочу напомнить, что во время «холодной войны», учитывая то, что в Украине был размещен второй или третий ядерный потенциал, в американских планах на случай войны с СССР первый удар должен был быть нанесен по Киеву и Минску, чтобы устрашить Москву и закончить ядерную войну. Можете себе представить, что младший фюрер делает весь белорусский народ мишенью, если фюрер «русского мира» решит идти на конфликт. А он постоянно это делает. Буквально вчера была новость, что создаются специальные подразделения подводных лодок, которые будут носителями «Посейдонов».

Путин постоянно угрожает европейцам и американцам ядерным оружием. Естественно, не зря «китайский друг» Путина заявлял, что недопустимо применять ядерное оружие. Об это говорили индусы, президент Байден и европейские лидеры.

Поэтому в «армагедонном сценарии», если Путин понимает, что не может удержаться у власти или решает кого-то попугать, решает применить ядерное оружие против Украины или балтийских государств, это запускает лестницу эскалации и первыми пострадают не русские, а белорусы. Потому что есть мышление «холодной войны» — если все идет по лестнице эскалации, то чтобы не доводить до уничтожения всего мира, нужно нанести болезненный удар, послание, остановить сумасшедшего человека, который применил ядерное оружие.

Поэтому мы начали с позитива, что вступление Финляндии — это шаг к тому, чтобы Россия стала нормальной страной, однако сейчас мы видим угрозу белорусскому народу. Вы прекрасно знаете, что не передача Украине снарядов стала причиной размещения оружия. Ведь незаконный референдум, когда из Конституции Беларуси изъяли упоминание о безъядерном статусе, произошел еще в феврале прошлого года. Как бы Путин не пытался это подать, подобную пропаганду могут воспринимать только люди, у которых память как у золотой рыбки. Не обязательно разбираться во внешней политике, чтобы понимать, что такие вещи, как изменение Конституции, изъятие такого важного пункта, происходят не просто так. Поэтому решение о размещении ядерного оружия было принято задолго до референдума.

На самом деле, хуже только Лукашенко. Ведь это еще большее влияние на Лукашенко российских военных и спецслужб. Это большущая глупость, которую он сделал не только для своей власти (нас это меньше всего интересует), но и для белорусов. Иначе как предательство белорусского народа это не назовешь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».