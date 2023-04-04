Российские «мобики» сливают секретную информацию ВСУ 1 4.04.2023, 16:07

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Кремлевские пропагандисты запаниковали.

Российские военные жалуются, что местное население в оккупированных регионах Украины активно сотрудничает с украинскими спецслужбами и ВСУ, оперативно передавая важную разведывательную информацию о передвижении оккупантов. Об этом пишет российский военный пропагандист из Москвы Михаил Лучин, предупреждая оккупационную армию РФ о тяжелых последствиях взаимодействия с местными.

В своем Telegram-канале он отметил, что подразделения ВСУ мгновенно реагируют на получение информации о размещении российских военных, накрывая казармы и места скопления оккупантов артиллерийскими и ракетными ударами, сообщает dialog.ua.

Более того, данные о расположении и перемещении оккупантов украинским военным передают и российские мобилизованные, которые до мобилизации сопереживали Украине в войне. Разведданные ВСУ также передают и оккупанты, которые в подразделениях российской армии угнетаются и подвергаются унижениям: таким образом они мстят своим командирам из ВС РФ.

Лучин рассказывает схему, которую используют украинцы на оккупированных территориях, выведывая у российских солдат секретную информацию. Местные втираются в доверие к оккупантам, которые не подозревают, как именно в дальнейшем используется полученная информация.

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