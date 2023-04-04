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Отток айтишников из Беларуси засекретили

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  • 4.04.2023, 16:08
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Отток айтишников из Беларуси засекретили

Но эксперты все равно попытались подсчитать зимние потери.

Белстат закрыл информацию по оттоку специалистов из ИТ. Сначала из официальной статистики пропали данные за январь, теперь — за февраль. В публичном доступе остались лишь данные о количестве уволенных и принятых на работу сотрудников в целом по сектору «информация и связь». Издание Devby.io попыталось вычислить, сколько специалистов мог потерять ИТ-сектор с начала этого года.

Судя по официальным данным, компании ИКТ пока сокращают штаты интенсивнее, чем в начале прошлого года. За февраль в ИКТ-секторе было уволено более 1,7 тысячи специалистов. Это на 18% больше, чем в феврале прошлого года. Относительно января этого года цифра по уволенным выросла незначительно — всего на 2,7%.

Суммарно за январь–февраль компании ИКТ уволили 3,4+ тысячи сотрудников — на 15,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году в общей статистике по увольнениям в секторе «информация и связь» доля ИТ-компаний составляла примерно 85-90%. Таким образом непосредственно в ИТ-секторе за два месяца могли уволить около 2,9-3+ тысячи специалистов. Это на 20% больше, чем за такой же период прошлого года.

Найм в ИКТ в феврале чуть вырос относительно января этого года (+6), но упал на 50% по сравнению с февралем прошлого года. Всего компании трудоустроили за месяц почти 900 сотрудников. За январь–февраль работу получили 1,7+ тысячи человек или на 50% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году в общей статистике по найму в секторе «информация и связь» доля ИТ-компаний составляла 80-90%. Таким образом, в январе–феврале этого года непосредственно ИТ-компании могли трудоустроить, по нашим оценкам, 1380-1540 специалистов.

В целом за два месяца компании ИКТ уволили в два раза больше специалистов, чем взяли на работу.

Отток специалистов в ИТ-секторе, по оценкам Devby.io, превысил за январь–февраль 1500 человек (в среднем 750+ человек в месяц). Для сравнения, за такой же период прошлого года в ИТ был приток: число сотрудников в компаниях выросло на 600+ человек.

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