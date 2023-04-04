Украинская разведка о наступлении оккупантов: Лучшая часть российской армии уже уничтожена 3 4.04.2023, 16:23

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Pоссийское наступление на востоке не смогло сломить оборону Украины.

Наступление российских оккупантов не достигло поставленных целей. В то же время враг с начала полномасштабного вторжения в Украину потерял лучшие подразделения своей армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова.

- Ключевые задачи, которые Кремль ставил перед своим оккупационным корпусом, проваленные в очередной раз - это выход на админграницы Донецкой и Луганской областей. Мы видим, что в очередной раз эти задачи и сроки провалены, - заявил разведчик.

Он отметил, что российское наступление на востоке не смогло сломить оборону Украины. Первой причиной неудач оккупантов была мощная оборона ВСУ и сопротивление украинцев. Кроме того, по словам Юсова, Россия потеряла на войне лучшие подразделения и технику.

- Лучшая часть российской армии уже уничтожена после 24 февраля на территории Украины. То же касается лучшей части техники и вооружения рашистов. Да, у них остается немалый мобилизационный потенциал, остается много преимущественно старых образцов вооружения в консервации. Но это все не может компенсировать потери, - сказал Юсов.

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