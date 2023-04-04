В Беларуси в рамках «проверки боеготовности» в военкоматы начали прибывать военнообязанные 3 4.04.2023, 16:28

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Будут отрабатываться учебно-боевые задачи днем и ночью на полигонах.

В военкоматы Беларуси начали прибывать военнообязанные в рамках «проверки боеготовности», сообщает Telegram-канал Министерства обороны. Их распределяют по подразделениям согласно военно-учетным специальностям.

Главной целью проверки Минобороны называет «определение способности подразделений выполнять задачи по назначению в условиях быстро меняющейся обстановки». Войска будут преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью на полигонах, участках местности и в населенных пунктах. Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

На территории Слонима и Слонимского района в полную боевую готовность приведена отдельная гвардейская механизированная бригада. Она будет доукомплектована военнообязанными. Бригада выполнит марш в районы выполнения задач, на полигоны для проведения боевого слаживания, а потом проведет тактическое учение под руководством командующего войсками Западного оперативного командования.

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