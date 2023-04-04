Пьяная брань Медведева уже никого не торкает 5 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

4.04.2023, 16:34

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фото: КОМЕРСАНТЪ

Экс-президент РФ скатывается все ниже и ниже.

Экс-президент Медведев не горит на новой работе, а скатывается все ниже и ниже. Поскольку его нетрезвая брань в «телеге» в адрес Украины и Запада уже никого не торкает, он перешел к наставлениям. «Пора осознать… очевидные вещи. Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников – с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства… Он враг, и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам».

Во времена Павлика Морозова Медведев, наверное, тоже был бы пионером-героем. Но во времена его детства и юности, ему бы за такие «советы», не говоря о доносах, устроили бы темную.

И в самом деле зря Deep Purple слушал, раз так и не понял разницы между «добром и злом».

А народец и без медведевских наставлений постукивает. Очередной случай «бдительности» в зафиксирован Чебоксарах. Тетенька пожаловалась в полицию на Wi- Fi соседа под названием «Слава Украине».

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