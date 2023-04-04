В Минске в продаже заметили помидоры по $18 за килограмм 1 4.04.2023, 16:45

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Они выращены в России.

В Минске в одном из магазинов «Санта» в продаже появились помидоры черри почти за 45 рублей. На этот товар обратил внимание «Онлайнер».

Упаковка томатов черри весом в 200 граммов продается по 8,99 рубля. В пересчете за килограмм — 44,95 рубля.

Это томаты черри сливовидные красные от российского холдинга «Овощи Черноземья». По размеру они не крупнее мелких плодов алычи. Цвет равномерный ярко-красный.

На упаковке указано: «Томаты свежие, выращенные в России» (при этом на ценнике указана страна Марокко).

В магазинах есть не только дорогие помидоры, в той же «Санте» встречаются и по 11,5 рубля за килограмм. В «Евроопте» можно купить томаты и по 11,5 рубля, и по 9 рублей за килограмм, так что выбор есть.

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