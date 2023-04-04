СМИ: Силовиков, разгонявших митинги в Москве, бросят на войну в Украину 4 4.04.2023, 16:51

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Спецподразделения МВД РФ отрабатывают навыки стрельбы из пулеметов.

В Москве начали обучать стрельбе из пулеметов так называемые «митинговые полки» - спецподразделения МВД, предназначенные для силового разгона мирных протестующих.

Как сообщает «Диалог», такими сведениями поделился российский телеграм-канал Baza.

Ресурс уверяет, что на стрельбище в парке «Патриот» отправлены примерно 600-700 силовиков. Там им выдали ручные пулеметы для отработки навыков стрельбы.

«Ранее такого не было. Вызывали в том числе тех, кто был на выходных. Каждому сотруднику полагалось 100 патронов калибра 7.62», - сообщил российский ресурс.

Он уверяет, что уже летом нынешнего года группу силовиков отправят на оккупированный Донбасс. Там они сменят 130 санкт-петербургских коллег, которые с мая прошлого года охраняют некие важные объекты террористических «Л/ДНР».

Отметим, что оккупационная армия РФ несет колоссальные потери в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, на утро 4 апреля число ликвидированных солдат РФ превысило уже 175 тысяч.

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