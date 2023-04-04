Ученые зафиксировали радиосигнал от похожей на Землю планеты 4.04.2023, 17:02

Источником может быть магнитное поле, необходимое для поддержания жизни.

Ученые с помощью телескопов Very Large Array (VLA) в Нью-Мехико зафиксировали радиосигнал, который испускает каменистая планета YZ Ceti b, которая вращается вокруг звезды на расстоянии 12 световых лет от нас. Исследователи считают его признаком существования магнитного поля. Это первое свидетельство присутствия магнитного поля у планет за пределами нашей системы, сообщает Live Science.

Магнитные поля представляют особый интерес для астрономов, поскольку играют важную роль в формировании на планетах условий, необходимых для поддержания жизни. Без него заряженные частицы, которые исходят от звезды, могут разрушить атмосферу планеты, лишив ее газового покрова.

«Поиск потенциально обитаемых или пригодных для жизни миров в других солнечных системах частично зависит от возможности определить, действительно ли скалистые экзопланеты, похожие на Землю, имеют магнитные поля», — заявил ведущий автор исследования Джо Песке, директор Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO).

Но YZ Ceti b не является обитаемой планетой. Она находится слишком близко к своей звезде, чтобы температура на ней подходила для жизни. Кроме того, она вращается с такой высокой скоростью, что год на ней длится всего два земных дня.

Ученые отмечают, что расстояние от объекта до звезды настолько небольшое, что планета «пропахивает» материал, который исходит от светила. Магнитное поле планеты отталкивает электрически заряженную плазму обратно к звезде, которая затем взаимодействует с собственным магнитным полем звезды, испуская яркие вспышки энергии.

По сути, радиоволны, которые зафиксировала команда, были полярными сияниями на звезде, вероятно, вызванными взаимодействием с планетой. По словам ученых, полярные сияния должны присутствовать и на планете, если она сохранила атмосферу.

Вместе с тем, у ученых нет уверенности в том, что сияния на светила вызваны именно YZ Ceti b. Необходимы дальнейшие исследования, которые смогут подтвердить, что они связаны с взаимодействием с планетой, а не особенностями самой звезды.

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