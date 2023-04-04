Правила проезда грузовиков через польско-белорусскую границу изменились 4.04.2023, 17:04

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В Госпогранкомитете Беларуси 4 апреля сообщили о введении ограничения на единственном грузовом пункте пропуска на границе с Польшей — Козловичи (Кукурыки).

В ведомстве сообщили, что с 31 марта водители фур, у которых есть право внеочередного въезда в КПП, должны вставать в общую очередь.

Это связано с «существенным скоплением грузовиков на белорусско-польской границе», заявили в ГПК.

Как долго будут действовать данные ограничения в погранкомитете не сообщили. Лишь подчеркнули, что после их отмены срок действия пропусков для внеочередного въезда в пункт пропуска Козловичи «продлится на период действия временных ограничений».

Ранее в ведомстве заявляли о транспортном «коллапсе» на границе с Польшей.

Как сообщал Charter97.org, пункт пропуска «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе с 10 февраля этого года официально приостановил оформление транспортных средств и лиц. Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Также Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.

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