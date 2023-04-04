Журналист из США: Трамп попал в собственную ловушку, его ждет еще один суд 4.04.2023, 17:10

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Дональд Трамп

Фото: EPA

Главный суд над экс-президентом США состоится не в Нью-Йорке.

На днях большое жюри присяжных суда Манхэттена проголосовало за предъявление обвинения экс-президенту США Дональду Трампу. И 4 апреля суд официально выдвинет обвинения экс-президенту США. Это первый подобный случай за всю американскую историю, когда нынешнему или бывшему президенту страны выдвигают криминальные обвинения. Примечательно, что все это происходит накануне президентских выборов, на которых баллотируется и Трамп. Как эти обвинения повлияют на предвыборную кампанию, чего ждать по итогам дел против Трампа и станет ли это последним гвоздем в его политической карьере - «Апострофу» рассказала журналистка из Вашингтона Карина Орлова.

– Пишут о том, что по крайней мере одно криминальное обвинение ждет Трампа, и это будет прецедентом в американской политической жизни. Какая сейчас ситуация в деле Трампа? Что нового и какова перспектива?

– Сегодня мы увидим Трампа, он добровольно явится в суд Нью-Йорка. Он уже заявил, что сдастся сам. У него там возьмут отпечатки пальцев, сделают обязательно фотографии «макшот». Такая фотография должна быть обязательно публично опубликована. На самом деле, власти Нью-Йорка могут и не делать этого, но скорее всего они это сделают.

– То есть мы увидим Трампа на фоне этой линейки?

– Я надеюсь, это было бы замечательно. Он же официально кандидат от Республиканской партии, это здорово смотрелось бы на плакатах рекламных его избирательной кампании. Все как бы сразу понятно, никакие программы заявлять не надо. Мы конечно узнаем, какие именно обвинения. Совершенно точно жюри присяжных приняло решение выдвинуть криминальные обвинения Трампу. Будет решаться вопрос, чтобы отпустить его под залог. Естественно, никто никогда никого за такие обвинения не будет сажать под арест в качестве меры пресечения. Трампу конечно назначат залог, отпустят его. И посмотрим, какие ограничения суд наложит. Вероятно, запретят покидать страну и обяжут Трампа сдать паспорт, что кстати не остановит его, если вдруг он захочет улететь, потому что у него есть частный самолет. На частном самолете он может скрыться, но вряд ли он это сделает.

Потом интересно, наложит ли на него суд ограничения за его провокационные речи. Очень вероятно, что это будет сделано, об этом говорят американские прокуроры. Один из прокуроров давал интервью, объясняя, что дальше должен состояться отбор присяжных уже для судебного процесса – традиционное жюри присяжных. Если Трамп будет выходить в соцсети или на телевидение и пытаться запугивать или провоцировать, а мы знаем что он способен, как он может говорить, что он может говорить. Эти речи могут запугать присяжных, поэтому, скорее всего, в части свободы слова и каких-то публичных выступлений на него, скорее всего, будут наложены ограничения. Интересно на это посмотреть, потому что он ведет избирательную кампанию, это его отличительная черта. Его фишка.

– Как в американской политике, особенно в предвыборной кампании выглядит вся эта история?

– Я знаю, что многим в постсоветском пространстве такие обвинения кажутся политизированными, потому что, подумаешь, какая мелочь, не убил же никого.

На самом деле, если уж кому можно предъявить выборочность в применении правосудия, так это действующему генпрокурору США, которого назначил Джо Байден. Мы не знаем точно обвинение, но мы знаем что дело Трампа касается незаконных выплат Сторми Дэниэлс.

В чем конкретно состоит нарушение закона? Деньги были выплачены под видом фальшивого вознаграждения фиксеру Дональда Трампа – Майклу Коэну. Эти деньги были оформлены как вознаграждение Коэну по контракту за оказание юридических услуг – 130 тысяч долларов было передано, которые Коэн отдал Сторми Дэниэлс. Самого Майкла Коэна уже судили за это, правда его судили в рамках федерального процесса, то есть за федеральное нарушение закона.

В Америке есть федеральное законодательство и есть законодательство штата. Трамп проходит по законодательству штата. Было установлено в рамках судебного процесса, что Коэн действовал в интересах и по приказу Трампа. Соответственно если есть человек, которого уже осудили американским судом за это деяние, как можно не расследовать человека, по приказу которого Коэн действовал. И тут у юристов американских возникает вопрос к Гарланду – действующему генпрокурору США, почему он не начал расследование этого эпизода в рамках Федерального законодательства?

В чем конкретно состояло нарушение закона? Майкл Коэн подал фальшивую налоговую декларацию, он фальсифицировал документы, которые подал в рамках налоговой декларации, потому что указал эти 130 тысяч долларов как полученные в качестве вознаграждения по контракту, которого никогда не было. Если бы этим просто исчерпывалось это деяние, то это было бы административное правонарушение. Но если эта фальсификация документов, которые ты официально подаешь в государственный орган США, совершается с целью прикрыть другое преступление, то это является уже уголовным преступлением. Большое жюри присяжных пришло к выводу что есть достаточно доказательств того, что эти документы были сфальсифицированы для того, чтобы скрыть другое деяние, а именно – незаконные выплаты из избирательного штаба. То есть Трамп эти деньги взял не из своего кармана, а из денег, которые он получил как кандидат в рамках своей избирательной кампании. Соответственно, он скрыл это от публики, потому что расходы избирательной компании публично подотчетны.

Хотя опять же, казалось бы, тогда еще он не понимал, насколько много ему может сойти с рук. Это ведь он только потом скажет: «Я могу выйти на Пятую Авеню, выстрелить в человека и мне ничего не будет». Он тогда не знал и он решил, что надо скрыть свою связь с Дэниэлс, а ведь мы уже знаем, что просто нет ничего, что может его зашеймить. Это никак бы не потопило его рейтинги.

– Вся эта история как-то влияет на предвыборную Трампа кампанию сейчас? Это последний гвоздь в его политической карьере?

– Нет, это первый, поэтому некоторые критиковали прокурора Нью-Йорка Элвина Брага, который ведет это дело, за то, что эти обвинения выносятся вперед обвинений, которые скорее всего Трампу будут вынесены в штате Джорджия. Там тоже большое жюри присяжных рассматривает вопрос о вынесении обвинения. Они уже приняли решение положительное, что криминальное обвинение нужно выносить. Правда, пока от публики скрыто, в отношении кого. Там серьезные обвинение - прямая фальсификация выборов - и вроде как речь идет о вынесении обвинений в рекете и сговоре.

Конечно же, это на компанию Трампа влияет. Сам Трамп считает, что такие обвинения просто катапультируют его в Белый дом, что это просто ему расстелило красную дорожку, по которой он войдет в Белый дом. Я, честно говоря, не думаю, что это так, потому что для того чтобы чтобы войти в Белый дом, ему надо все-таки набрать определенное количество голосов избирателей сначала в рамках праймериз, чтобы выиграть номинацию от партии, а потом на генеральных выборах. Значит на выборах 2020 года он уже набрал на 7 миллионов голосов меньше, чем Джо Байден. И тогда Трамп все-таки переизбирался, действующим президенту всегда легче переизбираться, а он уже тогда набрал на 7 миллионов меньше. Получается, за эти четыре года ему не только надо было не растерять вот тех людей, которые за которые за него проголосовали, но и найти где-то еще 7 млн новых.

Считаю, что Трамп сам создал шумиху вокруг этого, мол такой самопиар. Может быть, он рассчитывал на то, что не посмеет прокурор определить обвинение. Трамп ведь сам объявил, что 21 марта его арестуют, хотя он сам сдался бы добровольно. И после того, как это не произошло 21 марта, он даже написал в своей соцсети, что какие замечательные присяжные, что они отказались выносить ему обвинения. На следующий день мы узнаем, что жюри присяжных проголосовало за обвинение. Как пишет пресса со ссылкой на окружение Трампа, его это обвинение застало просто врасплох, он реально был к нему не готов. Уже нашлись те, кто его защищают, его сторонники в конгрессе их не очень много, может быть пару десятков. То есть тотальной защиты нет. И более того, как только будут обвинения в Джорджии выдвинуты за попытку фальсификации выборов, Трамп окажется полным аутсайдером.

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