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В Глубокском районе за нарушения ПДД сняли прокурора

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  • 4.04.2023, 17:15
  • 1,352
В Глубокском районе за нарушения ПДД сняли прокурора

Его фамилия исчезла с сайта Глубокского райисполкома.

Игорь Волынец, прокурор Глубокского района, потерял должность. Его фамилия исчезла с сайта Глубокского райисполкома.

Как стало известно «Нашай Ніве», причина исчезновения и преждевременной отставки прокурора, возможно, вызвана грубым нарушением правил дорожного движения.

Подполковник юстиции Игорь Волынец, как и другие прокуроры, не замечал фальсификации выборов и политических репрессий, но концентрировался на расследовании давно расследованных преступлений 1940-х.

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