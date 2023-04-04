В Глубокском районе за нарушения ПДД сняли прокурора

В Глубокском районе за нарушения ПДД сняли прокурора2
- 4.04.2023, 17:15
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Его фамилия исчезла с сайта Глубокского райисполкома.
Игорь Волынец, прокурор Глубокского района, потерял должность. Его фамилия исчезла с сайта Глубокского райисполкома.
Как стало известно «Нашай Ніве», причина исчезновения и преждевременной отставки прокурора, возможно, вызвана грубым нарушением правил дорожного движения.
Подполковник юстиции Игорь Волынец, как и другие прокуроры, не замечал фальсификации выборов и политических репрессий, но концентрировался на расследовании давно расследованных преступлений 1940-х.