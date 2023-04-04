Политзаключенный Почобут дал отпор пропагандисту Воскресенскому 4.04.2023, 17:27

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Об этом рассказал сам лукашист.

Лукашист Юрий Воскресенский в интервью программе на госТВ рассказал, как встречался с политзаключенным, активистом польского меньшинства в Беларуси Андреем Почобутом, пишет «Наша Нiва».

«По просьбе польской стороны я обратился к следственным органам, и они любезно разрешили встретиться с Почобутом втроем: Почобут, польский посол и я. Эта встреча состоялась в Следственном комитете примерно полтора года назад с целью нормализации отношений, прекращения эскалации», — говорит Воскресенский.

Но, по его словам, встреча не стала для Воскресенского приятной. Почобут не был отзывчивым с бывшим членом штаба Бабарико.

«Он попытался наброситься на меня, и получил соответствующий отпор», — вспоминает Воскресенский, которому было, видимо, не сладко.

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