СМИ: Си Цзиньпин и Путин обсуждали Курильские острова 5 4.04.2023, 17:38

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Пекин изменил свою позицию.

Лидер Китая Си Цзиньпин во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в прошлом месяце не поддержал претензии Японии на острова у префектуры Хоккайдо, которые со времен Второй мировой войны контролирует Москва. Таким образом, он отказался от давней позиции по признанию этих островов территорией, законно принадлежащей Токио.

Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на источник, информированный о деталях переговоров лидеров Китая и России. Си сказал Путину во время их встреч в Москве, что Китай «не становится ни на чью сторону» в этом территориальном споре. Таким образом, он перешел к нейтралитету, отказавшись от позиции, которую в 1964 году занял Мао Цзэдун, настаивая, что оккупированные острова – это собственность Японии.

Двусторонние переговоры по островам, известным как Северные территории в Японии и Южные Курилы в России, были приостановлены после того, как Токио ввел карательные санкции против Москвы после ее вторжения в Украину.

«Изменение позиции Китая может осложнить урегулирование продолжающегося десятилетиями территориального спора, поскольку Москва вряд ли пойдет на уступки в этом вопросе сейчас, имея поддержку Пекина», - пишет издание со ссылкой на экспертов.

На переговорах в прошлом месяце Путин отметил важность продвижения специальной зоны свободной торговли, которую Москва создала на спорных островах в прошлом году. Он пригласил китайские компании инвестировать в нее. Отношения Токио с Сеулом в последнее время улучшились, о чем говорят переговоры на высшем уровне между премьер-министром Японии Фумио Кишидой и президентом Южной Кореи Юном Сук-Йолом 16 марта. Путин сказал Си Цзиньпину, что Россия не может рассчитывать на инвестиции южнокорейских фирм.

«В ответ лидер Китая озвучил Путину нейтральную позицию Китая по отношению к Курилским островам, но отказался уточнить, позволит ли Пекин своим компаниям присоединиться к российской инициативе на этой спорной территории. Он лишь сказал, что оставит этот вопрос Чжэну Шаньцзе, главе Национальной комиссии по развитию и реформам», - пишет издание.

В июле 1964 года Мао Цзэдун заявил делегации Социалистической партии Японии, направленной в Китай, что он считает, что Курильские острова, находящиеся под контролем России, «должны быть возвращены вам». Таким образом лидер КНР объявил о поддержке территориальных прав Токио. Китайское правительство придерживалось этой позиции, хотя публично не упоминало о ней последние годы. На картах Китая спорные острова обозначены как «оккупированные Россией».

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