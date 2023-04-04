До +14 °С ожидается в Беларуси 5 апреля 4.04.2023, 18:09

1,082

Будет облачно с прояснениями.

В среду, 5 апреля, на большей части территории Беларуси выпадут осадки. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут мокрый снег и дождь. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, 5–10 метров в секунду, днем по юго-востоку порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -3 до +3 °С, днем от +2 до +8 °С, в восточных районах от +9 до +14 °С.

В четверг, 6 апреля, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны выпадет мокрый снег, переходящий в дождь, местами по юго-западу ожидаются сильные осадки. Ночью и утром в отдельных районах слабые гололед и туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, днем в отдельных районах до 15–18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -2 до +5 °С, по юго-востоку от +6 до +8 °С, днем от +4 °С по юго-западу до +17 °С по юго-востоку.

В пятницу, 7 апреля, будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточной четверти, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +2 °С по северу до +10 °С по юго-востоку, днем от +8 до +15 °С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».