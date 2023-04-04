ФСБ РФ задержала жителя Подмосковья за подпольную трансляцию «Радио Свобода» 2 4.04.2023, 18:14

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Россия вернулась во времена СССР.

Силовики ворвались в квартиру жителя Подмосковья, организовавшего нелегальное вещание «Радио Свободы», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФСБ. Против него могут возбудить уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии.

Жителя Люберец задержали сотрудники ФСБ, пока на него составили административный протокол о нарушении требований к использованию радиочастотного спектра. Суд уже признал его виновным по статье КоАП. Мужчину могли оштрафовать на сумму до полутора тысяч рублей, пишет РБК.

«Правонарушитель изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик и, не имея соответствующего разрешения, организовал в г. Люберцы Московской области периодическое радиовещание контента «Радио Свобода», доступ к которому ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры», — сообщили в пресс-службе.

ФСБ также опубликовала видео, на котором обвиняемый рассказывает о том, как работает его радиопередатчик. В следующем эпизоде видно, что один из силовиков спускается с крыши, скорее всего, в квартиру задержанного.

В декабре прошлого года за организацию подпольного вещания любительского радио с ретрансляцией контента оппозиционных СМИ к трем года колонии приговорили 61-летнего жителя Вологды Владира Румянцева. По версии следствия, через любительскую радиоточку Румянцев публично распространял «заведомо ложную информацию» о действиях ВС РФ «по мотивам политической ненависти» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Его подпольная радиостанция работала с передатчиками, купленными на AliExpress.

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