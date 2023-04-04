Житель Лунинца сообщил в «102», что во время общения с патрульными у него пропали деньги

Житель Лунинца сообщил в «102», что во время общения с патрульными у него пропали деньги3
- 4.04.2023, 18:16
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Кого в итоге наказали?
Житель Лунинца сообщил в милицию о том, что во время общения с патрульными у него пропали деньги. В обстоятельствах произошедшего разбиралось Управление собственной безопасности МВД.
Выяснилось, что 27 марта мужчину задержали в Барановичах сотрудники патрульно-постовой службы за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина ранее к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, поэтому его отпустили с предупреждением.
По дороге домой лунинчанин позвонил в «102» и сообщил, что во время разбирательства в милиции у него пропали деньги.
«При этом, в ходе беседы со следователем каких-либо обстоятельств произошедшего, а также причину своего сообщения внятно пояснить не смог», — сообщили в МВД.
Сотрудники Управления собственной безопасности провели проверку и установили, что патрульные «добросовестно и оперативно выполнили свою работу», а заявителя оштрафовали за заведомо ложное сообщение.