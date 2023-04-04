Путин потребовал готовить экономику РФ к долгой изоляции 9 4.04.2023, 18:20

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Российская экономика оказалась в эпицентре санкционной блокады.

Введенные против России санкции сохранятся «надолго», и поэтому российской промышленности следует готовиться к тому, чтобы производить всю критически важную продукцию полностью самостоятельно.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во вторник, посещая Тульский завод железнодорожного машиностроения и выступая на заседании Госсовета по развитию в условиях санкций.

Российская экономика и отдельные ее отрасли оказались в «эпицентре санкционной блокады», констатировал Путин, обращаясь к членам Госсовета.

Он добавил, что хотя были предприняты меры, чтобы быстро заменить утраченные импортные технологии, их недостаточно. «Нужны средние и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны», — подчеркнул Путин.

Наиболее «сложный вызов» — это высокие технологии в области промышленного производства, заявил он в тот же день в Туле, общаясь с людьми, одетыми в форму рабочих завода Тулажелдормаш».

Парк станков на заводах и фабриках по всей стране, по словам президента, по-прежнему зависим от иностранных «наладчиков, от запасных деталей, от обслуживания».

«Мы, конечно же, должны двигаться в направлении полной суверенизации», — призвал он, добавив, что прежние задачи локализации производства — 20-35% — потеряли актуальность.

«Даже если мы локализовали 90 процентов какого-то оборудования, <…> машина все равно не поедет, если десяти процентов не хватает», — сказал Путин, уточнив, что услышал эти слова от «одного из руководителей» промышленных предприятий.

«По вещам критического характера мы должны стремиться и к 100-процентной локализации, к 100-процентному производству», — подчеркнул президент.

Работать с иностранными «партнерами», по словам Путина, возможно лишь в тех случаях, когда сами партнеры этого хотят. При этом «добиться технологического суверенитета России» нужно «в самое ближайшее время», причем «по критически важным направлениям — полного суверенитета», подчеркнул он.

По данным Росстата, в прошлом году промышленное производство в России не только не снизилось, но даже выросло — на 0,6%. В январе текущего года официальная статистика зафиксировала спад на 2,4%, который в феврале замедлился до 1,7%.

Впрочем, эти цифры «украшены» всплеском выпуска на оборонных заводах, которые в три смены собирают танки и снаряды для армии в Украине. В не связанных с ОПК отраслях обвал достигает 8% за последние 12 месяцев,

По подсчетам «ЛокоИнвест», потери в не связанных с ОПК отраслях за 12 месяцев составляют около 8% год к году против 7% по сравнению с ростом на 36% в секторах с высокой долей гособоронзаказа.

Цифры выглядят красиво на бумаге. Но назвать такую ситуацию «здоровой сложно», отмечает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

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