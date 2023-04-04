В Украине задержали агента, который пытался сбежать в Беларусь

В Украине задержали агента, который пытался сбежать в Беларусь2
- 4.04.2023, 18:29
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Ранее он стал фигурантом уголовного дела о государственной измене.
В Украине задержали вражеского агента, который пытался сбежать в Беларусь.
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, подозреваемого мужчину задержали на Житомирщине в окрестностях одного из населенных пунктов недалеко от границы с Беларусью.
У него при себе не было документов. Пограничникам он назвался фамилией другого человека. У задержанного нашли планшет и блокнот с записями названий, размещения и принадлежности воинских частей Сил обороны Украины, а также 4 тысячи евро.
Выяснилось, что мужчина — 81-летний житель Житомира. Ранее он стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Его называют «предателем», который решил нелегально сбежать в Беларусь и по дороге собрать «информацию для врага».