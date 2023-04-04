У РФ возникли новые сложности с продажей нефти в Индию 4.04.2023, 19:06

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Один из крупнейших госбанков Индии присоединился к санкциям против российской нефти.

У российских нефтяников возникли новые сложности с продажей нефти в Индию, которая после начала войны и введения западных санкций стала крупнейшим рынком сбыта для баррелей из РФ.

Bank of Baroda - второй по размеру активов индийский госбанк - с апреля блокирует платежи за нефть из России, если ее цена превышает установленный странами G7 «потолок», сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, некоторые индийские НПЗ использовали этот банк, чтобы покупать российское сырье через Объединенные Арабские Эмираты с оплатой в дирхамах. Ряд сделок проходили по ценам выше $60, говорят источники, но теперь с этой практикой будет покончено.

«Bank of Baroda очень осторожен с платежами выше ценового потолка. Они сказали нам, что не будут проводить платежи», - рассказывает один из собеседников агентства.

По данным российского Минфина, в марте основной экспортный сорт российских нефтяников Urals в среднем продавался на экспорт по $47,8. Эта цена, впрочем, не учитывает транспортные расходы.

Сколько в реальности индийские клиенты платят за нефть покрыто мраком тайны: по данным Argus, средние котировки в северо-западных портах Индии в марте составили $61,7 за баррель, а в феврале превышали $66. Аналитики Goldman Sachs на основании данных индийской таможенной статистики оценивали этот уровень еще выше — около $70

Источники Reuters утверждают, что по $60 в последние дни торговались российские сорта Sokol and ESPO Blend. А после взлета мировых нефтяных котировок на этой неделе российские баррели, вероятно, пробьют «ценовой потолок», полагают они.

Нарастив закупки в России почти в 400 раз, Индия остается абсолютным лидером по импорту морских партий Urals: в марте на нее пришлось 70% месячного плана отгрузки.

Китай, по оценкам Reuters, покупает значительно меньше — около 8%. Турция находится на третьем месте с долей 7%. Четвертым по величине покупателем с долей 5% является Болгария — единственная европейская страна, которой разрешено покупать морскую российскую нефть после эмбарго ЕС.

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