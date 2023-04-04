Украина вышла из очередного соглашения с Беларусью, которое действовало 17 лет
- 4.04.2023, 19:07
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Кого это затронет.
В Украине приостановили действие соглашения с Беларусью о сотрудничестве в сфере туризма от 2006 года, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Оно предусматривало расширение деловых связей между турагентствами двух стран и работу по обеспечению взаимной безопасности туристов.
Соглашение между украинским Кабмином и белорусским правительством о сотрудничестве в сфере туризма было подписано в Минске в 2006 году.
Среди прочего стороны договорились содействовать установлению и расширению деловых связей между белорусскими и украинскими турагентствами, поощрять групповой и индивидуальный туризм, участвовать на взаимной основе в выставках, ярмарках, конференциях, конгрессах и семинарах, других международных туристских мероприятиях.
Кроме того, документ предусматривал работу по упрощению пограничных, таможенных и иных процедур, связанных с туристскими поездками, и мероприятия по взаимному обеспечению безопасности туристов.
Также 4 апреля в Украине одобрили законопроект о денонсации соглашения с Беларусью о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, которое действовало с 1995 года.