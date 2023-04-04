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В Барановичах прошла облава на студентов

  • 4.04.2023, 19:11
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В Барановичах прошла облава на студентов

Студентов задерживали из-за комментариев под трансляцией «открытого урока» Лукашенко.

В Барановичском государственном университете задерживали студентов. Предположительно, из-за комментариев под трансляцией «открытого урока», который 1 сентября прошлого года провел Александр Лукашенко. Об этом сообщил 4 апреля телеграм-канал «Суды, задержания Гродно и область».

«В университет приезжали сотрудники КГБ и задерживали студентов за комментарии, которые были оставлены студентами 1 сентября во время прямого эфира открытого урока „Историческая память — дорога в будущее!“, проводимого Лукашенко А. Г», — сообщил телеграм-канал.

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