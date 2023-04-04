Под Минском перевернулся бензовоз с дизельным топливом 2 4.04.2023, 19:19

4,394

Фотофакт.

В Минском районе на трассе Р-1 перевернулся бензовоз, перевозивший дизельное топливо. Инцидент произошел во вторник, 4 апреля. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что спасателям информация об опрокидывании цистерны с дизельным топливом поступила около 09.19 часов. Подразделения МЧС, приехавшие на место случившегося, выяснили, что опрокидывание бензовоза привело к капельному течению дизельного топлива. Что касается площади розлива, то она составила примерно 2 метра квадратных.

Уточняется, что спасатели с помощью спецоборудования создали пенную подушку. Вместе с техпомощью предприятия «Белоруснефть-Транс» бензовоз удалось поставить на колеса, после чего было прекращено истечение топлива. После этого приехала ассенизаторская машина, чтобы собрать разлитое топлива. Сказано, что его остатки были ликвидированы с помощью сорбента.

Отмечается, что ближе к 11.24 приехала цистерна «Белоруснефть-Транс» для перекачки и транспортировки топлива. По данным МЧС, работы были завершены в 12.06. Никто не пострадал. Кроме того, сотрудники ГАИ принимали меры безопасности по организации движения вблизи места случившегося. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».