США объявили новый пакет военной помощи для Украины

США объявили новый пакет военной помощи для Украины6
- 4.04.2023, 19:32
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Что в него войдет.
Соединенные Штаты Америки (США) выделяют очередной пакет военной помощи для Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
«Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. Это включает в себя разрешение президента на предоставление помощи по безопасности с предоставлением большего количества боеприпасов для предоставленных США ЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны ... на сумму до 500 миллионов долларов», - говорится в сообщении.
В состав пакета входят:
Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot;
Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
120-мм минометные мины;
120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
25-мм боеприпасы;
ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые в трубе;
Примерно 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;
11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;
61 тяжелый топливозаправщик;
10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
Испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;
запасные части и другое полевое оборудование.
Кроме того, Пентагон объявил о предоставлении значительного пакета средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем за счет средств Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI) на сумму 2,1 миллиарда долларов.
В рамках USAI Министерство обороны предоставит Украине:
дополнительные боеприпасы для Национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
Девять 30-мм орудий для противодействия беспилотным авиационным системам;
10 мобильных ракетных комплексов с лазерным наведением c-UAS;
3 радара воздушного наблюдения;
30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
130-мм и 122мм артиллерийские снаряды;
122-мм реактивные снаряды "ГРАД";
Ракетные установки и боеприпасы;
120-мм и 81-мм минометные системы;
120-мм, 81-мм и 60-мм минометы;
120-мм танковые боеприпасы;
противотанковые системы Javelin;
противотанковые ракеты;
высокоточные авиационные боеприпасы;
приблизительно 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к стрелковому оружию;
семь тактических автомобилей для восстановления оборудования;
восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 прицепов с топливом;
бронированные мостовые системы;
четыре машины материально-технической поддержки;
грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
оборудование защищенной связи;
терминалы и услуги SATCOM;
финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.