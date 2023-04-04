Белорусы по количеству выкуренных сигарет на третьем месте в Европе 10 4.04.2023, 19:41

1,918

Больше курят только в Северной Македонии и Болгарии.

Согласно опубликованным данным за 2019 год, каждый средний гражданин нашей страны выкуривает в год 2 432 сигареты, то есть почти по 2,5 пачки в неделю. Больше только в Северной Македонии и Болгарии — 2 515 и 2 495 соответственно, пишет «Наша Нiва».

Места в конце списка занимают Норвегия (всего 365 человек), Великобритания (468) и Швеция (638).

Из опубликованной карты видно, что больше всего любят курить в странах Восточной и Центральной Европы.

Average number of cigarettes smoked per year per adult smoker (age ≥15)



Source: https://t.co/zQMTXJzZrd pic.twitter.com/xopugodqwc — World Maps (@theworldmaps_) April 2, 2023

То, что курильщиков меньше в Скандинавии и Западной Европе, объясняется несколькими факторами, в том числе и тем, что в этих странах приняты суровые антитабачные законы и введены высокие акцизы на сигареты, что ведет к их дороговизне. Например, стоимость одной пачки сигарет в Швеции достигла уже 6-7 евро, а в Британии она еще дороже: 12-14 евро.

Статистика же по Беларуси может учитывать не количество сигарет, выкуренных собственно белорусами, а количество проданных. Определенная часть из них потом отправлялась контрабандой в соседние страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».