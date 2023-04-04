Белорусы по количеству выкуренных сигарет на третьем месте в Европе

Белорусы по количеству выкуренных сигарет на третьем месте в Европе10
- 4.04.2023, 19:41
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Больше курят только в Северной Македонии и Болгарии.
Согласно опубликованным данным за 2019 год, каждый средний гражданин нашей страны выкуривает в год 2 432 сигареты, то есть почти по 2,5 пачки в неделю. Больше только в Северной Македонии и Болгарии — 2 515 и 2 495 соответственно, пишет «Наша Нiва».
Места в конце списка занимают Норвегия (всего 365 человек), Великобритания (468) и Швеция (638).
Из опубликованной карты видно, что больше всего любят курить в странах Восточной и Центральной Европы.
Average number of cigarettes smoked per year per adult smoker (age ≥15)— World Maps (@theworldmaps_) April 2, 2023
Source: https://t.co/zQMTXJzZrd pic.twitter.com/xopugodqwc
То, что курильщиков меньше в Скандинавии и Западной Европе, объясняется несколькими факторами, в том числе и тем, что в этих странах приняты суровые антитабачные законы и введены высокие акцизы на сигареты, что ведет к их дороговизне. Например, стоимость одной пачки сигарет в Швеции достигла уже 6-7 евро, а в Британии она еще дороже: 12-14 евро.
Статистика же по Беларуси может учитывать не количество сигарет, выкуренных собственно белорусами, а количество проданных. Определенная часть из них потом отправлялась контрабандой в соседние страны.