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Украинские пехотинцы при поддержке танка и БТР захватили позицию оккупантов

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  • 4.04.2023, 19:47
  • 3,066
Украинские пехотинцы при поддержке танка и БТР захватили позицию оккупантов

Видео.

Украинские воины из 5-й отдельной штурмовой бригады и 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» при поддержке танка и БТР захватили вражескую позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских бойцов опубликована в соцсетях.

«Невероятные кадры боевой работы 5 ОШБр и «Айдар» по уничтожению крыс, пресмыкающихся и другой нечисти, решивших паразитировать на нашей земле», - говорится в комментарии к видео.

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