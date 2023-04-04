Украинские пехотинцы при поддержке танка и БТР захватили позицию оккупантов 3 4.04.2023, 19:47

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Видео.

Украинские воины из 5-й отдельной штурмовой бригады и 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» при поддержке танка и БТР захватили вражескую позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских бойцов опубликована в соцсетях.

«Невероятные кадры боевой работы 5 ОШБр и «Айдар» по уничтожению крыс, пресмыкающихся и другой нечисти, решивших паразитировать на нашей земле», - говорится в комментарии к видео.

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