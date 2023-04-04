По всей Беларуси реки выходят из берегов 3 4.04.2023, 19:43

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Что творится в белорусских городах из-за паводков.

Гидрологи фиксируют подъем уровня воды в реках по всей Беларуси, особенно в Витебской области. А в Западной Двине вода вообще разлилась почти на 10 метров и побила рекорд 10-летней давности, сообщили на СТВ.

Только за сутки прирост уровня воды в Западной Двине составил 22 сантиметра.

Под Витебском река уже размыла часть проселочной дороги и все ближе подбирается к домам. В Витебском районном отделе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что начали укреплять береговую линию с помощью крупного строительного мусора и даже упавших деревьев. Садоводам пока рекомендуют держаться подальше от своих участков.

В Городокском и Верхневинском районах Витебской области вода затопила жилые дома — пришлось отселить их жителей, которые временно перебрались к родственникам, сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что от паводков также особенно сильно пострадали Гомельский, Мозырский, Рогачевский, Чечерский районы Гомельской области и Лунинецкий район Брестской области.

Гидрологи выпустили бюллетень, согласно которому вода растет на 1−41 см за сутки на всем протяжении Днепра, Березины и Припяти, большем протяжении Западной Двины, Немана, Вилии и в нижнем течении Сожа. На большинстве рек вода находится на пойме.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Западной Двине у Полоцка и Верхнедвинска, Березине — у Борисова и Бобруйска, Соже — у Гомеля и других реках.

Кроме того, уровни воды приближаются к опасным высоким отметкам на Западной Двине у Витебска, Немане — у Столбцов, Днепре — у Могилева и других водоемах.

Тем временем в Витебске разлилась не только Западная Двина, но и Витьба — затоплены пешеходный мост и зона отдыха в пойме реки, спортивная площадка, зона для игры в пляжный футбол и прогулочная дорожка.

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