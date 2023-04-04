В двух деревнях Пинского района нашли бешеных лис 2 4.04.2023, 20:07

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Иллюстративное фото

Введен карантин.

В двух деревнях Пинского района объявили карантин из-за больных бешенством лис. Об этом сообщил 4 апреля «Пинский телеграм».

В субботу у озера Погост вблизи деревни Ботово мужчина заметил раненую лису. Вскоре животное умерло. На следующий день в соседней деревне Борки уже другая лиса забрела во двор местной жительницы и стала вести себя агрессивно. Ее обезвредили сельчане. В обоих случаях специалисты ветеринарной службы констатировали бешенство.

Пинский райисполком объявил деревни Ботово и Борки неблагополучной зоной по бешенству животных и установил карантин.

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