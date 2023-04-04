Министр обороны Великобритании: Пусть Финляндия станет уроком для Путина 1 4.04.2023, 20:17

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Бен Уоллес

Бен Уоллес поприветствовал официальное принятие Финляндии в Североатлантический альянс.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес поприветствовал официальное принятие Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом 4 апреля сообщают Sky News.

По его словам, Хельсинки «свободен выбирать себе союзы», и это «дело граждан и только граждан».

«Я рад, что заявка Финляндии на вступление в НАТО была одобрена, и я хочу приветствовать эту страну в организации», – сказал он.

В своем заявлении он также упомянул Россию, граница которой со странами блока теперь увеличится на 1200 км.

«Пусть Финляндия станет уроком для президента [страны-агрессора Владимира] Путина. Финляндия решила присоединиться, основываясь на своей собственной воле», – отметил британский министр обороны.

Президент Владимир Зеленский также поздравил Финляндию со вступлением в НАТО, подчеркнув, что Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе на фоне российской агрессии.

«Рассчитываем, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели», – также сказал он.

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