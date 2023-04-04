«Чувствовал себя идиотом» 4 4.04.2023, 20:22

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В Бресте военкоматы придумали оригинальный способ раздавать повестки.

В Беларуси 3 апреля начали очередную проверку боевой готовности армии. Судя по всему, она оказалась настолько срочной, что Минобороны не успело толком подготовиться и разослать повестки. По крайней мере, в Бресте разносить их отправили мужчин, которые не служили и находятся в запасе. Об этом «Зеркалу» рассказал читатель Александр, которого «подрядили» работать посыльным.

Мужчина не проходил срочную службу по состоянию здоровья, но так как еще соответствует призывному возрасту, каждые три года должен подтверждать, что не годен. Вчера, 3 апреля, Александру позвонил начальник и сказал срочно бежать в школу, где ему выдадут повестку. Странным читателю это не показалось — как раз подходил срок визита в военкомат.

— В актовом зале школы собралось около 30 мужчин и два работника военкомата, — рассказывает собеседник. — Военком пояснил причину встречи: «Ребята, так как вы у нас в запасе, было решено привлечь вас для раздачи повесток». Мол, это проще, чем носить снаряды. Все молчали, и стояла гробовая тишина. Один из мужчин только возразил: «Обратитесь к почте, я вам не курьер». На что ему ответили, что так как эти повестки на завтра (на 4 апреля. — Прим. ред.) почта их не успеет разнести. Далее последовала фраза: «Если кто не согласен носить повестки — пожалуйста. Напишем на вас рапорт, а там уже пришлют вам на работу бумагу, и, как вы понимаете, контракт с вами никто не продлит».

После этого, рассказывает мужчина, желающих отказаться от задания военкомата уже не было.

— Чувствовал себя идиотом: есть полное понимание, что это просто запугивание, но при этом взять и уйти — страшно. В результате тоже отправился нести повестки. Мне дали три штуки в районе, где я прописан, буквально на одной улице, — говорит он. — Было непонятно, как это преподносить людям. Когда дал первому мужчине, его жена сказала: «Надеюсь, не на войну». И стало очень не по себе. По следующему адресу открыла дверь жена, говорит: «Вы надоели, сколько можно. Он уже зимой у вас был, сколько вы нас еще мучить будете». Я извинился и говорю, что сам еще два часа назад был на работе, а тут уже какой-то посыльный.

Раздав повестки, Александр вернулся в школу, где ему выписали повестку за вчера в качестве документа об отсутствии на рабочем месте (документ есть в распоряжении редакции). Собеседник рассказывает, что его приглашали «помочь» и сегодня, но перспектива разносить повестки целый день читателя не устроила, и он отказался.

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