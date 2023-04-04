Дональда Трампа арестовали перед началом заседания суда 6 4.04.2023, 20:42

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В суде ему должны предъявить уголовные обвинения по 33 пунктам.

Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали перед началом заседания суда, где ему должны предъявить уголовные обвинения по 33 пунктам. Об этом сообщил телеканал CNN.

Трамп 4 апреля прибыл в Нью-Йорк в офис окружного прокурора Манхэттена, где он находится под стражей до предъявления обвинения, передает CNN.

Ожидается, что у него возьмут отпечатки пальцев, а затем доставят в зал суда.

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