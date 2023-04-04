На российско-белорусской границе перехватили подростка, вывезенного из Мариуполя 4.04.2023, 20:52

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Богдан Ермохин

Он пытался вернуться в Украину.

Российские силовики остановили на границе с Беларусью подростка, который был вывезен из Мариуполя в Россию и передан там под опеку. Мальчик пытался вернуться в Украину, сообщает в новостной сводке Русская служба ВВС со ссылкой на «уполномоченную по правам ребенка» в РФ Марию Львову-Белову.

О том, что подростка, вывезенного из Мариуполя в Россию, остановили на границе с Беларусью при попытке вернуться в Украину, Львова-Белова рассказала на пресс-конференции 4 апреля.

Юношу зовут Богдан Ермохин, вопрос о нем задал корреспондент государственного телеканала «Россия». Он также упомянул, что сейчас его коллеги снимают про подростка репортаж.

По словам корреспондента «России», Богдана «с помощью манипуляций и угроз пытались выманить обратно на территорию Украины».

«Да, обманным путем парень был вывезен, мы его поймали на границе с Беларусью — подтвердила Львова-Белова. — В последний момент успели с силовыми структурами его на границе остановить».

По словам уполномоченной, Ермохину оказывали помощь несколько человек, которых она назвала «агентами» — в том числе ему организовали машину с водителем и «скидывали денег».

Из независимых источников ВВС известно, что на момент начала полномасштабного вторжения Богдан Ермохин был сиротой и его законным представителем являлся директор мариупольского колледжа, где юноша учился (это нормальная практика для подростков старшего возраста).

Где сейчас находится Ермохин и что с ним происходит, неизвестно. В свои аккаунты в соцсетях он последний раз заходил рано утром 23 марта.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Оба, предположительно, несут ответственность за военное преступление — незаконную депортацию детей и их незаконное перемещение с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации.

Ранее о том, что вывоз украинских детей на территорию России считается военным преступлением, заявила независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине, учрежденная Советом ООН по правам человека.

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