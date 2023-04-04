Как вытащить сломанный ключ из замка авто 2 4.04.2023, 21:08

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Простые способы.

Среди всех жизненных неудач есть такие, с которыми можно легко и быстро справиться, зная несколько лайфхаков. Например, не следует сразу паниковать, оказавшись на улице с ключом от застрявшего в замке авто.

Благодаря маленьким хитростям можно вытащить ключ буквально за несколько минут. Издание Sante Plus рассказало детали.

Ключ может сломаться внутри, если с ним обращались неправильно, если он ржавый или слишком изношен.

Ключи с несколькими глубокими вырезами имеют слабые места: эти детали хрупкие и могут случайно сломаться. Следует учесть, что долговечность ключа напрямую связана с материалом, из которого он изготовлен. К примеру, алюминий прослужит не долго, лучше выбрать более прочный материал.

Плоскогубцы

Если ключ застрял в машине, то любое резкое движение создаст опасность того, что он сломается внутри. Вынуть ключ можно с помощью плоскогубцев. Они позволят легко повернуть цилиндр в заблокированное или разблокированное положение. Кроме того, если есть возможность схватить и выровнять конец сломанного ключа, его можно извлечь из замка, не причиняя вреда.

Масляная жидкость

Также можно вынуть ключ, смазав его масляной жидкостью. Заметьте, что профессионалы обычно используют сухую смазку, чтобы не запачкать замок. Распылив масло в отверстие, обязательно вытрите излишки вокруг замка, прежде чем приступать к работе.

Шпильки

Для следующего способа понадобятся две шпильки. Откройте их и вставьте два наконечника с обеих сторон ключа. Попытайтесь поднять его изнутри. Секрет состоит в том, чтобы кончики двух штифтов опирались на края пазов для ключа. Затем осторожно поднимите ключ, чтобы можно было без труда вытащить.

Если, несмотря на все эти усилия, вы все равно не можете получить ключ, следует обратиться за помощью к слесарю.

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