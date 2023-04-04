Дагестанский боец UFC потребовал убрать Россию из пункта о месте рождения 1 4.04.2023, 21:13

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Мухаммад Мокаев

Мухаммад Мокаев попросил, чтобы его представляли бойцом из Дагестана.

22-летний боец возмутился Мухаммад Мокаев упоминанием России в видеоплашке с его представлением. Он обратился с просьбой не упоминать о его происхождении из России.

В своем твиттере он написал: «Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте просто «Дагестан» на мой следующий выход».

Мохаммад Мокаев родился в 2000 году в Буйнакске (Дагестан). Когда ему было 12 лет, семья переехала в Англию из-за политического преследования его отца.

Они поселились в окрестностях Манчестера. Там подросток стал серьезно увлекаться вольной борьбой. Он смог выиграть национальный чемпионат Британии и стремился пробиться на международную арену. Но всему препятствовало отсутствие гражданства, что не позволяло Мокаеву выезжать за пределы страны.

Параллельно Мохаммад стал увлекаться различными единоборствами (бокс, джиу-джитсу, греблинг). В результате он принял решение стать бойцом смешанных единоборств (ММА). Он двукратный чемпион мира по ММА в возрасте до 20 лет.

Оторванный от исторической родины Мокаев подчеркивал свое происхождение белой папахой на голове.

Сейчас он выступает в UFC в самом легком весе (до 57 кг) и имеет прозвище «каратель».

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