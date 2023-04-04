Задержана доцент БГУ Оксана Уланович 1 4.04.2023, 21:30

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Оксана Уланович

Она преподает в нескольких университетах.

Силовики задержали кандидата наук и доцента факультета социокультурных коммуникаций БГУ Оксану Уланович. Она работает на кафедре теории и практики перевода БГУ и преподает в нескольких университетах, сообщает «Наша Нiва».

Один из провластных телеграм-каналов сообщает, что женщина «систематически сливала информацию зарубежным запрещенным организациям».

Уланович работала в БГПУ, Минском институте управления, Академии последипломного образования и БГУ. В 2010 году стала заведующей кафедры теории и практики перевода БГУ, с 2014 года — доцент этой кафедры.

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