Задержана доцент БГУ Оксана Уланович

Задержана доцент БГУ Оксана Уланович1
- 4.04.2023, 21:30
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Она преподает в нескольких университетах.
Силовики задержали кандидата наук и доцента факультета социокультурных коммуникаций БГУ Оксану Уланович. Она работает на кафедре теории и практики перевода БГУ и преподает в нескольких университетах, сообщает «Наша Нiва».
Один из провластных телеграм-каналов сообщает, что женщина «систематически сливала информацию зарубежным запрещенным организациям».
Уланович работала в БГПУ, Минском институте управления, Академии последипломного образования и БГУ. В 2010 году стала заведующей кафедры теории и практики перевода БГУ, с 2014 года — доцент этой кафедры.