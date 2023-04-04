Финляндия вступила в НАТО: что это изменит 1 4.04.2023, 21:43

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Общая граница Альянса с РФ увеличится вдвое.

4 апреля 2023 года Финляндия стала страной-членом НАТО. После ее вступления в Североатлантический альянс общая граница НАТО с Россией увеличится вдвое и достигнет 2600 километров. Финляндия, 31-е государство, вступившее в западный оборонительный альянс на фоне российского вторжения в Украину, начавшегося в феврале 2022 года, на крайнем севере имеет с РФ границу протяженностью 1300 километров, пишет DW.

Граница Финляндии с Россией — от Баренцева моря на севере до Финского залива на юге — это, в основном, леса, крупных населенных пунктов там почти нет. Линия границы по большей части не укреплена.

Какая армия у Финляндии

Финская армия, по оценкам военных из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, может в настоящий момент самостоятельно обеспечить безопасность своей границы. Вооруженные силы на новом северном фланге НАТО считаются хорошо подготовленными, обученными и мотивированными. Финляндия никогда не отменяла всеобщую воинскую обязанность для мужчин и сейчас у нее около 24 000 солдат, находящихся на службе, а также более 900 000 обученных резервистов. В случае нападения Сухопутные, Военно-морские и Военно-воздушные силы Финляндии могут быть увеличены еще на 280 000 человек.

Учитывая то, что население Финляндии составляет всего 5,5 млн человек, - это относительно большая и сильная армия, полагает Якоб Вестберг, профессор Шведского университета обороны в Стокгольме. Для сравнения: в Германии с ее 82 млн населения и при отсутствии обязательной службы в армии бундесвер насчитывает 183 000 военнослужащих и 30 000 резервистов.

НАТО станет сильнее

«Финляндия, в отличие от других стран, не сократила финансирование армии после холодной войны», - похвалил нового члена альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг. Сейчас Финляндия, конечно, получит гарантии безопасности всех стран-членов западного оборонительного союза, но «Финляндия делает и НАТО сильнее», подчеркнул Столтенберг. Например, НАТО теперь может рассчитывать на 60 современных истребителей финских ВВС.

«Среди населения экстремально высокий уровень готовности к сопротивлению и обороне», - говорит Столтенберг о финнах. Как нейтральная страна на протяжении многих лет Финляндия создала большую армию, имея опыт войны с СССР зимой 1939-1940 годов, говорит эксперт по обороне Якоб Вестберг. Тогда Финляндия потеряла 10 процентов своей территории, которую захватили советские войска.

Москва заявляет об ответных шагах

Финские Вооруженные силы полностью соответствуют уровню НАТО и могут быть интегрированы во все сферы, заявляют в штаб-квартире альянса в Брюсселе. На вопрос, в каких подразделениях НАТО на восточном фланге союза хотела бы участвовать Финляндия и какие структуры альянса могут быть перенесены в эту страну, Столтенберг не ответил.

Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил в Москве, что Россия в ответ на вступление Финляндии в НАТО увеличит свое военное присутствие на северо-западе страны. «Будем укреплять наш военный потенциал на западном и северо-западном направлении. В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России», - цитирует Грушко РИА «Новости».

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