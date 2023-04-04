Флаг Финляндии подняли возле штаб-квартиры НАТО 4.04.2023, 21:54

Фотофакт.

После официального принятия Финляндии в Североатлантический альянс как 31-го члена флаг страны подняли возле штаб-квартиры организации в Брюсселе.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Поднятие флага возле штаб-квартиры НАТО символизирует завершение процесса вступления Финляндии в Альянс. Церемонию сопровождали гимны Финляндии и НАТО; кроме того, одновременно финские флаги подняли в двух стратегических командованиях Альянса.

«С сегодняшнего дня 31 флаг будет развеваться как символ нашего единства и солидарности», - заявил на пресс-конференции во вторник генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что Финляндия как член НАТО присоединится со «значительными и крайне способными вооруженными силами». «Вместо «меньше НАТО» он достиг противоположного - «больше НАТО». И наши двери остаются открытыми», - отметил генсек.

В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинистё выразил надежду, что «очень быстро» количество членов Альянса возрастет с 31 до 32, намекая на предстоящее вступление Швеции.

Финляндия стала 31-м членом НАТО после того, как передала ратификационные грамоты госсекретарю США Энтони Блинкену, официальному представителю Вашингтона, где расположен депозитарий Альянса. Этим шагом завершилась официальная процедура вступления.

Вступление Финляндии в НАТО ознаменует конец эпохи нейтралитета страны, которая была внеблоковым государством с обретения независимости в 1917 году и подверглась вооруженной агрессии СССР в начале Второй мировой войны. Недавнее вторжение России в Украину побудило финнов искать безопасности под эгидой соглашения о коллективной обороне НАТО. Присоединение Финляндии примерно вдвое увеличивает длину границы НАТО с Россией.

Несмотря на то, что присоединение Финляндии долгое время блокировала Турция, ратификация финского вступления в НАТО стала самой быстрой в истории на фоне войны в Украине и длилась меньше года.

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