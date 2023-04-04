Залужный и Милли обсудили шаги ВСУ по деоккупации территории Украины
- 4.04.2023, 22:14
Главком ВСУ и и глава Объединенного комитета начальников штабов США провели телефонный разговор.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 4 апреля провел «содержательный телефонный разговор» с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом Залужный сообщил в Facebook.
«Рассказал об обстановке на линии фронта. Ситуация сложная, но контролируемая. Особое внимание было уделено вопросу поставки вооружения и боеприпасов. Отмечали важность усиления системы противовоздушной обороны Украины. Обсудили будущие шаги Вооруженных сил по деоккупации территории нашего государства», – написал главком ВСУ.