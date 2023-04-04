В РФ наказание за незаконный сбор растений и грибов приравняют к сроку за убийство 4.04.2023, 22:22

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Такое преступление будет караться сроком от 6 до 9 лет.

В России введут уголовное наказание за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами. Такое преступление будет караться сроком от 6 до 9 лет со штрафом до 1 млн рублей. Госдума рассмотрит законопроект об этом в третьем, окончательном, чтении в четверг, передает «Интерфакс».

Уголовный кодекс дополнят статьей 260.1, которая будет аналогична статье 258.1, касающейся добычи особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. При этом к ответственности будут привлекать только за преступление, совершенное с преднамеренным умыслом, а не по неосторожности. Аналогичный срок, но с верхней планкой до 15 лет, в России предусмотрен за убийство.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, соавтор закона Павел Крашенинников, заявил, что реализация документа «позволит повысить эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира и будет способствовать сохранению уникального биологического разнообразия страны».

В пояснительной записке говорится, что в течение последних лет в ряде регионов России — особенно на Дальнем Востоке и на Алтае — число случаев уничтожения краснокнижных растений увеличилось в разы. «Зачастую редкие растения, обладающие лекарственными свойствами, уничтожаются в целях последующего сбыта в сопредельных странах. Так, например, в Хабаровском и Приморском краях активно развивается теневой бизнес по незаконной добыче и контрабанде в Китай корня женьшеня настоящего (Panax ginseng)», — подчеркивают авторы законопроекта.

При этом, согласно судебной статистике, по действующей статье 259 УК — «Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации» — не было вынесено ни одного обвинительного приговора в течение 2018–2020 годов, поэтому «эффективность уголовно-правовой защиты особо ценных объектов растительного мира является недостаточной», отмечается в записке.

Красная книга охраняет 670 видов объектов растительного мира. Из цветов туда занесены ландыш майский, подснежник кавказский, фиалка надрезанная, валериана аянская. Из деревьев — сосна меловая, лиственница ольгинская, ель Глена. Из грибов — вешенка семгово-соломенная, мухомор шишкообразный, перечный гриб рубиновый, трюфели — летний и бургундский.

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