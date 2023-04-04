Трамп не признал вину 4.04.2023, 22:38

Бывшего президента США обвиняют по 34 эпизодам.

Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину, передает CBS. По данным телеканала, ему вменяют 34 эпизода, включая фальсификацию деловых документов, их детали в сообщении не раскрываются.

CNN уточняет, что обвинения связаны с расследованием дела о выплатах в размере $130 тыс. за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд), с которой он якобы состоял в отношениях.

4 апреля Трамп прибыл в суд Нью-Йорка и был формально заключен под стражу до предъявления обвинений. Наручники на бывшего президента не надевали, но у него взяли отпечатки пальцев.

Перед этим в аккаунте Трампа в соцсети TruthSocial был опубликован пост, в котором экс-президент назвал сюрреалистичным свой арест: «Это кажется таким сюром — вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке. MAGA! [Make America Great Again]». В Белом доме заявили, что судебное разбирательство над Трампом «не находится в центре внимания» действующего главы государства Джо Байдена.

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