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Трамп не признал вину

  • 4.04.2023, 22:38
Трамп не признал вину

Бывшего президента США обвиняют по 34 эпизодам.

Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину, передает CBS. По данным телеканала, ему вменяют 34 эпизода, включая фальсификацию деловых документов, их детали в сообщении не раскрываются.

CNN уточняет, что обвинения связаны с расследованием дела о выплатах в размере $130 тыс. за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд), с которой он якобы состоял в отношениях.

4 апреля Трамп прибыл в суд Нью-Йорка и был формально заключен под стражу до предъявления обвинений. Наручники на бывшего президента не надевали, но у него взяли отпечатки пальцев.

Перед этим в аккаунте Трампа в соцсети TruthSocial был опубликован пост, в котором экс-президент назвал сюрреалистичным свой арест: «Это кажется таким сюром — вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке. MAGA! [Make America Great Again]». В Белом доме заявили, что судебное разбирательство над Трампом «не находится в центре внимания» действующего главы государства Джо Байдена.

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