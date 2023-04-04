Forbes: Бернар Арно возглавил список богатейших людей в мире 4 4.04.2023, 22:51

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Бернар Арно

Состояние французского предпринимателя в сфере моды и косметики оценили в $211 млрд.

Бернар Арно — французский предприниматель, руководитель группы LVMH, объединяющей 75 брендов моды и косметики, включая Louis Vuitton и Sephora, по версии журнала Forbes, является самым богатым человеком в мире. Именно он возглавляет соответствующий рейтинг 2023 года, опубликованный изданием во вторник, 4 апреля. Состояние Арно и его семьи Forbes оценил в 211 млрд долларов США (193 млрд евро).

На втором месте в этом списке — основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель Илон Маск с состоянием в 180 млрд долларов США (164 млрд евро). На третьем — глава компании Amazon Джефф Безос со 114 млрд долларов США (104 млрд евро).

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс расположился на шестой позиции. Его состояние Forbes оценивает в 104 млрд долларов США (95 млрд евро).

Суммарное состояние всех миллиардеров планеты Forbes оценивает в 12,2 триллиона долларов (11,14 трлн евро). Это на 500 млрд меньше, чем в марте 2022 года.

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