Под Минском молодой мужчина выпил стеклоочиститель 5 4.04.2023, 23:14

2,358

Врачи не смогли спасти ему жизнь.

Житель Минского района выпил стеклоочиститель и через две недели умер, сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, 34-летний мужчина каждый день в течение недели употреблял алкоголь. Когда спиртное закончилось, он выпил стеклоомывающую жидкость.

После этого мужчине стало плохо, и его жена вызвала скорую. Пострадавшего отвезли в больницу, однако 3 апреля он умер.

По данному факту следователи проводят проверку.

Напомним, не так давно аналогичный случай произошел в Витебской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».