Под Минском молодой мужчина выпил стеклоочиститель

Под Минском молодой мужчина выпил стеклоочиститель5
- 4.04.2023, 23:14
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Врачи не смогли спасти ему жизнь.
Житель Минского района выпил стеклоочиститель и через две недели умер, сообщили в Следственном комитете.
По предварительным данным, 34-летний мужчина каждый день в течение недели употреблял алкоголь. Когда спиртное закончилось, он выпил стеклоомывающую жидкость.
После этого мужчине стало плохо, и его жена вызвала скорую. Пострадавшего отвезли в больницу, однако 3 апреля он умер.
По данному факту следователи проводят проверку.
Напомним, не так давно аналогичный случай произошел в Витебской области.