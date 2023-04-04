Украинские военные скоро начнут тренироваться на танках Abrams 3 4.04.2023, 23:23

Об этом сообщил Пентагон.

Тренировки украинских военных на американских танках M1-A1 Abrams еще не начались, но начнутся «относительно скоро». Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Минобороны США 4 апреля, передает CNN.

«Обучение на Abrams еще не началось… Мы все еще работаем над закупкой оборудования, поэтому мы еще не начали обучение, но я ожидаю, что это произойдет относительно скоро», – сказал чиновник.

В общей сложности, по словам представителя Пентагона, США обучили более 7000 украинских военнослужащих с начала полномасштабного российского вторжения.

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