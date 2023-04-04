СМИ: Зеленский завтра выступит в центре Варшавы 4.04.2023, 23:40

Владимир Зеленский

В МИД Польши заявили, что ожидают отличную атмосферу во время визита президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, во время визита в Польшу выступит в центре Варшавы. Об этом сообщает «Голос Америки».

Отмечается, что сам визит и, в частности, выступление украинского лидера в центре Варшавы официально подтвердили в Польше.

«Это важный и очень насыщенный визит. И это очень важный жест и символическое подтверждение братства между поляками и украинцами, которое является фактом после года войны», - сказал представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Он добавил, что ожидает отличную атмосферу в Варшаве во время визита Зеленского.

«Нам также нужен этот визит, чтобы подчеркнуть, насколько важным стал наш союз, чтобы показать, что наши отношения лучшие в истории в большинстве аспектов, что Польша является союзником Украины, а Украина является союзником Польши», - сказал спикер.

Ясина также отметил, что «некоторые мелкие проблемы, как вопросы сельского хозяйства, упавшей на территории Польши ракеты, некоторые до сих пор не решенные исторические вопросы не разрушат общей картины, которая является наибольшим успехом в нашей истории».

Ожидается, что Зеленский с супругой встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, а также с украинскими беженцами.

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