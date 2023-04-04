ВСУ подбили два танка оккупантов 1 4.04.2023, 23:54

Видео.

Российские военные пытались прорваться к украинским позициям на танках, однако украинские бойца дали противнику отпор. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

Отмечается, что украинские военные встретили незваных гостей на танках «горячо».

«Первый танк был подбит сразу. Экипаж второго пытался убежать. И на какое-то мгновение уже даже показалось, что у них это получится. К счастью, показалось», - говорится в сообщении.

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