ВСУ подбили два танка оккупантов

ВСУ подбили два танка оккупантов1
- 4.04.2023, 23:54
Видео.
Российские военные пытались прорваться к украинским позициям на танках, однако украинские бойца дали противнику отпор. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook, опубликовав соответствующее видео.
Отмечается, что украинские военные встретили незваных гостей на танках «горячо».
«Первый танк был подбит сразу. Экипаж второго пытался убежать. И на какое-то мгновение уже даже показалось, что у них это получится. К счастью, показалось», - говорится в сообщении.