В Смолевичах под поезд попала 14-летняя девочка
- 5.04.2023, 1:43
Трагическое происшествие случилось вечером 4 апреля.
В Смолевичах на станции «Заречное» попала под скоростной поезд и погибла 14-летняя девочка.
Трагическое происшествие случилось вечером 4 апреля. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, девочка переходила железную дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Предполагается, что она была в беспроводных наушниках.
На месте работает следственно-оперативная группа.