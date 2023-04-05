В Смолевичах под поезд попала 14-летняя девочка 5.04.2023, 1:43

Трагическое происшествие случилось вечером 4 апреля.

В Смолевичах на станции «Заречное» попала под скоростной поезд и погибла 14-летняя девочка.

Трагическое происшествие случилось вечером 4 апреля. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, девочка переходила железную дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Предполагается, что она была в беспроводных наушниках.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».