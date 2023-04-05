Tesla представила зарядное устройство CyberVault в стиле Cybertruck
- 5.04.2023, 5:19
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Tesla представила CyberVault, коробку в стиле Cybertruck с встроенной домашней зарядкой для электромобилей. Об этом говорится в посте Twitter Tesla Asia.
CyberVault был представлен в Китае по цене $800. Цена включает в себя услугу «под ключ» с полным монтажом и подключением зарядного устройства. У него есть силовой кабель длиной 30 метров, вес коробки составляет около 13 кг.
Также устройство поставляется с гарантией на 12 месяцев. Будет ли CyberVault доступен в других странах, пока неизвестно.
Charge your Tesla, Energize your life🌟Cybervault is available now⚡️ pic.twitter.com/nG5iQ2kJjI— Tesla Asia (@Tesla_Asia) April 3, 2023