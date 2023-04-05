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Tesla представила зарядное устройство CyberVault в стиле Cybertruck

  • 5.04.2023, 5:19
Tesla представила зарядное устройство CyberVault в стиле Cybertruck

Видео.

Tesla представила CyberVault, коробку в стиле Cybertruck с встроенной домашней зарядкой для электромобилей. Об этом говорится в посте Twitter Tesla Asia.

CyberVault был представлен в Китае по цене $800. Цена включает в себя услугу «под ключ» с полным монтажом и подключением зарядного устройства. У него есть силовой кабель длиной 30 метров, вес коробки составляет около 13 кг.

Также устройство поставляется с гарантией на 12 месяцев. Будет ли CyberVault доступен в других странах, пока неизвестно.

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