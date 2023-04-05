Российские партизаны взяли на себя ответственность за ликвидацию Татарского 5.04.2023, 7:35

Ранее они заявляли о причастности к ликвидации Дугиной.

Ответственность за убийство «военкора» Владлена Татарского в Санкт-Петербурге взяла на себя «Национальная республиканская армия» (НРА). Ранее эта же группировка утверждала, что организовала подрыв машины с Дарьей Дугиной.

Заявление НРА опубликовал телеграм-канал «Роспартизан».

«Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб», — говорится в сообщении организации.

НРА утверждает, что все пострадавшие после взрыва в кафе «входят в число активных сторонников войны». По данным Минздрава, ранения получили 40 человек, в том числе три подростка.

Силовики задержали предполагаемую исполнительницу — 26-летнюю Дарью Трепову. Позже Следственный комитет обвинил ее в теракте. Девушке грозит уголовное наказание вплоть до пожизненного заключения. «Национальная республиканская армия» призвала российских правозащитников помочь Треповой.

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